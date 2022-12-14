كمال مولى: رئيس الجمهورية يبعث بثلاث رسائل قوية

14 ديسمبر، 2022

سجل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري CREA، ثلاث رسائل قوية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال تدشينه أمس الطبعة الثلاتون 30 لمعرض الإنتاج الوطني، حسبما أفاد رئيس المجلس كمل مولى

وكشف مولى، أنه سجل ثلاث رسائل قوية من خلال تبادل الحديث مع الرئيس تبون خلال وقوفه عند جناح مجلس التجديد الاقتصادي.

وتكمن الرسالة الأولى، في ضرورة مضاعفة الجهود للوصول لنسبة إندماج أعلى للإنتاج الوطني لا سيما فيما يتعلق بالتغدية. و التحول من الزراعة إلى الصناعات الغذائية لتلبية الطلب الداخلي و الولوج نحو التصدير.

في حين تتمثل الرسالة الثانية في الالتزام المسؤول لمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA في مرافقة أصحاب مشاريع الإستثمار من أجل تجسيد سريع و فعال.

أما الرسالة الثالثة فتتمثل في الإرادة القوية و الراسخة لرئيس الجمهورية لمتابعة عن قرب تطوير الإستثمار في البلاد وأن “جزائر قوية و مزدهرة هي مسألة و غاية الجميع.

رمزي أحمد توميات

14 ديسمبر، 2022

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