كمال مولا: سنضع مقترحات واقعية وقابلة للتنفيذ لرفع صادرات الجزائر خارج المحروقات

كمال مولا: سنضع مقترحات واقعية وقابلة للتنفيذ لرفع صادرات الجزائر خارج المحروقات

شكر اليوم الخميس رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمال مولا، الرئيس تبون على الثقة التي يضعها في المتعاملين الاقتصاديين ورعايته لمنتدى التصدير.

وأورد مولا لدى القائه لكلمة بمناسبة افتتاح أشغال منتدى التصدير، أن :”النتائج المحققة مشجعة ويجب دعمها وتعزيزها بمرور الوقت”، مؤكدا على ضرورة انتهاج تصور شامل يشارك فيه المتعاملون الاقتصاديون وكذلك مؤسسات الدولة، خلال سنة 2023.

وأضاف رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي بالقول:” أن الإمكانيات في بلادنا متوفرة والإرادة لتطويرها متواجدة، وسنضع مقترحات واقعية وقابلة للتنفيذ قصد رفع صادراتها خارج المحروقات”.

رمزي أحمد توميات

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