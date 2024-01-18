كمال بداري يُعلن عن توظيف 2000 أستاذ مساعد في مؤسسات التعليم العالي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس, عن توظيف 2000 أستاذ مساعد “قسم ب” في مؤسسات التعليم العالي في مختلف التخصصات خلال عام 2024.

وأوضح الوزير ، أن المجال سيفتح للجميع في مسابقة التوظيف في المؤسسات الجامعية والاستشفائية, ،كما أنه وخلال الأسابيع المقبلة سيتم فتح 2000 منصب بعد الحصول على تأشيرة وزارة المالية.

كما أضاف بداري، أنه وخلال الأسابيع المقبلة سيتم فتح 2000 منصب بعد الحصول على تأشيرة وزارة المالية, حيث أنه سيتم الإنطلاق في عملية التوظيف في مختلف المؤسسات الجامعية حسب عدد المناصب المخصصة لها.

و ستوزع هذه المناصب كما يلي: 75 منصب للعائدين من الخارج، و1725 منصب أستاذ مساعد “قسم ب”. و200 منصب مخصص للأساتذة الاستشفائيين, حسب ما أوضحه بداري

سهام قريمش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...