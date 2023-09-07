كمال بداري يستقبل سفير جمهورية فنزويلا بالجزائر

7 سبتمبر، 2023
كمال بداري يستقبل سفير جمهورية فنزويلا بالجزائر

إستقبل أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بمقر الوزارة، سفير جمهورية فنزويلا بالجزائر، خوان باوتيستا ارياس بلاسيو، حسب ما كشفه بيان مصالح الوزير.

و شكّل اللّقاء حسب ذات المصدر، فرصة لاستعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وآفاق تعزيزها في المجال العلمي، تجسيدا للإرادة القوية التي تحدو سلطات البلدين، لبناء شراكة استراتيجية، وتطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تفعيل بنود الإتفاقية الممضاة بين الجزائر و فنزويلا بتاريخ 8 جوان المنقضي بكراكاس، خاصة في مجال التبادل وحركية الأساتذة، الباحثين والطلبة.
شرف الدين عبد النور
7 سبتمبر، 2023

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