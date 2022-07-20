كشف وتدمير 06 مخابئ للإرهاب و05 قنابل تقليدية الصنع ببومرداس

20 يوليو، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19جويلية 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العاليةواليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

و أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

ووفقا لذات البيان، فقد كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي (06) مخابئ للإرهابيين و(05) قنابل تقليدية الصنع ببومرداس.

رمزي أحمد توميات

20 يوليو، 2022

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