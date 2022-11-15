 كسالي يعرض مشروع قانون المالية 2023 على المجلس الشعبي الوطني

شرع وزير المالية إبراهيم جمال كسالي اليوم الثلاثاء في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

و قد تم اعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط ب 60 دولار للفترة ما بين 2023 و 2025 و معدل نمو اقتصادي ب 4.1 بالمائة سنة 2023 و 4.4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم ب 5.1 بالمائة في 2023 ثم 4.5 بالمائة في 2024 و 4.0 في 2025.

أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة في إطار مشروع القانون, فسترتفع الى 7901.9 مليار دج , بينما ستصل النفقات الى13786.8 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

من جانب اخر، من المرتقب ان تصل عائدات صادرات السلع سنة 2023 الى 46.3 مليار دولار أمريكي, مقابل 44.4 مليار دولار في تنبؤات قانون المالية التكميلي 2022.

ف.س

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