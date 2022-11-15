 كسالي يعرض مشروع قانون المالية 2023 على المجلس الشعبي الوطني

15 نوفمبر، 2022

شرع وزير المالية إبراهيم جمال كسالي اليوم الثلاثاء في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

و قد تم اعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط ب 60 دولار للفترة ما بين 2023 و 2025 و معدل نمو اقتصادي ب 4.1 بالمائة سنة 2023 و 4.4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم ب 5.1 بالمائة في 2023 ثم 4.5 بالمائة في 2024 و 4.0 في 2025.

أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة في إطار مشروع القانون, فسترتفع الى 7901.9 مليار دج , بينما ستصل النفقات الى13786.8 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

من جانب اخر، من المرتقب ان تصل عائدات صادرات السلع سنة 2023 الى 46.3 مليار دولار أمريكي, مقابل 44.4 مليار دولار في تنبؤات قانون المالية التكميلي 2022.

ف.س

15 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

وزير المجاهدين يحل بليبيا للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الـ65 لمعركة إيسين

5 أكتوبر، 2022

المحلل السياسي المغربي يوسف هندي لوزير خارجية بلاده: ” لا تعتبر التطبيع مع إسرائيل صفقة القرن”

7 فبراير، 2021

زغماتي: تطبيق أشد العقوبات على المختطفين كلما كان الضحية قاصرا

12 نوفمبر، 2020

لعمامرة يتناقش مع الرئيس التونسي حول الانشغالات العربية الافريقية

2 أغسطس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: