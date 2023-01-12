كسالي: الجزائر ملتزمة برفع القدرة الشرائية للمواطنين واحتواء التضخم

إستقبل وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي جيسكو هنتشل لمناقشة وضعية وآفاق التعاون بين الجزائر و هيئة بريتون وودس، حسب بيان للوزارة الوصية.

وتطرق كسالي خلال هذا اللقاء إلى السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز أكبر لدعم البنك الدولي للجزائر في مجال نقل المعرفة وتعزيز القدرات. من أجل دعم البلد في برنامجها الواسع للإصلاحات.

وأبرز ذات المتحدث أن الإقتصاد الجزائري سجل منذ السنة المالية 2022 تطورا إيجابيا إستنادا لعديد المؤشرات. أبرزها عودة منحنى النمو إلى مساره التصاعدي و هذا بالرغم من تداعيات الفترة الصعبة للأزمة الصحية والإضطرابات الجيوستراتيجية. التي أدت إلى اختلال سلاسل التموين وكذا التضخم في السوق الدولية.

كما أكد وزير المالية ان الجزائر ملتزمة بتعزيز ورفع القدرة الشرائية للمواطنين واحتواء التضخم في نسب معقولة. كما يرافق هذا الجهد سياسة إستباقية لتنويع الإقتصاد الجزائري من خلال ترقية الإنتاج الوطني خارج المحروقات.

وحسب وزير المالية، فإن الجزائر قد باشرت عملية إصلاحات هيكلية هامة سيكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد. على غرار وضع قانون الإستثمار الجديد ودخول القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية حيز التنفيذ.

وكذلك المصادقة قريبا على العديد من النصوص التشريعية المسيرة للنشاط الاقتصادي. مثل قانون النقد و القرض، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصفقات العمومية والعقار الصناعي.

من جانبه، أشاد هنتشل بالجهود التي تبذلها الجزائر لإرساء أسس النمو الإقتصادي المستدام الذي يبدو أن آفاقه الاقتصادية ستكون واعدة حسب توقعات مؤسسته.

وجدّد مسؤول البنك الدولي استعداد مؤسسته لمواصلة الأعمال المبذولة اللازمة لمرافقة السياسات التي تبنتها بلادنا في إطار برنامجها للتنمية و التنويع الإقتصاديين.

رمزي أحمد توميات

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