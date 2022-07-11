كريم ومان يدعو إلى استحداث شعبة تتكفل باسترجاع وإعادة تدوير النفايات الاستثنائية

11 يوليو، 2022

دعا اليوم الإثنين، المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين النفايات كر يم ومان، إلى ضرورة إنشاء شعبة خاصة تشرف على استرجاع وتثمين وإعادة تدوير النفايات الاستثنائية على غرار جلود الأضاحي بهدف التعامل معها بطريقة عصرية واقتصادية.

وشدد ومان لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، على ضرورة تحسيس كل الفاعلين بطريقة تسيير هذا النوع من النفايات التي تستوجب مراعاة بعض المعايير التقنية حتى تمر لإعادة التدوير.

وفي هذا الصدد، كشف ذات المتحدث، أن الوكالة الوطنية للنفايات بتكليف من وزارة البيئة قامت بدراسة مقارنة مع العيد السابق أين تم إحصاء حوالي 21 بالمائة من إجمالي جلود الأضاحي التي تم استرجاعها نسبة كبيرة منها لا تستوفي المعاير اللازمة لإعادة تدويرها.

وأشار ومان الى نوع آخر من النفايات الاستثنائية التي يخلفها زوار المدن الساحلية في فصل الصيف، حيث قال :”هناك إنتاج كبير للنفايات بطريقة استثنائية لأن هذه الولايات تعرف توافد عد كبير من المواطنين من كافة ولايات الوطن”.

كما أبرز ضيف الاذاعة، دور التخطيط وتكاثف الجهود للتعامل مع هذه النفايات حتى لا تشكل خطرا على البيئة والمحيط مشيرا إلى النفايات الطبية وخطرها الكبير على البيئة والإنسان.

وكشف المدير العام، أن المشرع الجزائري عن طريق وزارة البيئة وضع كل القوانين و الميكانيزمات لتسيير هذا النوع من النفايات التي تصنف في إطار النفايات الخطيرة.

رمزي أحمد توميات

11 يوليو، 2022

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