كريكو: نعمل على توفير بيئة أفضل للطفل الجزائري

قالت اليوم وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، أن :”التغير المناخي لم يعد ظاهرة ظرفية بل واقع تعيشه البشرية والأطفال يصنفون من بين أكثر الفئات معاناة من ظاهرة تغير المناخ”.

وأكدت كريكو خلال إشرافها على إحياء اليوم العالمي للطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على المشاركة الجماعية للمحافظة على الكرة الأرضية، أن الجزائر تبنت استراتيجية وطنية لمكافحة الكوارث الطبيعية

وأبرزت ذات المتحدثة، أن قانون حماية الطفل تم تعزيزه وهي العناية التي أكد عليها الرئيس تبون بالعمل وتوفير كل الظروف لتوفير بيئة أفضل للطفل الجزائري.

كما شددت وزير التضامن الوطني، على ضرورة اشراك هذه الفئة في مسار حماية البيئة والاستماع لهم وإدراج أفكارهم لمجابهة ظاهرة تغير المناخ.

ليديا كبيش

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