كرة القدم: نحو تغيير القانون المتعلق بحالة التسلل

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميا، أمس السبت، على اختبار قانون التسلل الجديد، قبل تطبيقه بشكل كامل في جميع المباريات والبطولات، حسب ما كشفه موقع روسيا اليوم، نقلا عن الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وينص قانون التسلل الجديدحسب ذات المصدر، على أن المهاجم ينبغي أن يكون متقدما بكامل جسده على آخر مدافع ليكون في موقف تسلل، وليس بجزء من جسمه فقط، مثلما هو معمول به في الوقت الحالي.

و قالت “الفيفا” أن القانون الجديد سيختبر في بعض المباريات في السويد وهولندا وإيطاليا قبل تطبيقه في جميع البطولات، في حال نجاحه، يضيف المصدر ذاته.

وكان أرسين فينغر المدير الفني التاريخي لفريق آرسنال ورئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم هو من اقترح تطبيق قاعدة التسلل الجديدة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...