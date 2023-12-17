كانت موجّهة للتهريب: شرطة تمنراست وإن قزام تحجز أزيد من 203 طن من المواد الغذائية

كانت موجّهة للتهريب: شرطة تمنراست وإن قزام تحجز أزيد من 203 طن من المواد الغذائية

تمكّنت المصالح العملياتية للأمن الوطني ، في عمليات متفرقة بكل من تمنراست و إن قزام ، من ضبط 203 طن من مختلف المواد الغدائية الأساسية واسعة الاستهلاك ، كانت موجهة للتهريب.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنّ هذه العمليات أسفرت عن توقيف 11 شخص، 12 مركبة و05 شاحنات محملة بهذه السلع وجاهزة لتهريبها.

وختم البيان أنّه تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، نهاية الأسبوع الماضي، عن قضية التهريب باستعمال وسيلة نقل وانعدام السجل التجاري والفوترة.

ش.ن

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