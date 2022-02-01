كاتب اسباني: المغرب مصر على عدم الامتثال لقرارات الامم المتحدة بخصوص تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

أكد الكاتب الاسباني لويس أنطونيو دي فيلينا، أن الصحراء الغربية، هي مستعمرة إسبانية سابقة، والتي لم يتم إنهاء استعمارها بشكل جيد.

وقال دي فيلينا في مقال نشر بموقع “ذي اوبجيكتيف”، أن: “المغرب اليوم هو الذي يستمر في عدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فيما يتعلق بهذا الملف”.

ومن جهة اخرى، دعا الكاتب الإسباني، حكومة بلاده الى القضاء نهائيا على الصلات الكاذبة والصداقات الزائفة مع المغرب، مؤكدا أن المغرب بعيد جدًا عن أن يكون صديقا لإسبانيا مذكّرا بالسلوك المغربي تجاه بلاده الذي وصفه بالعدائي

كما استعرض دي فيلينا العديد من مظاهر تلك العداوة التي برزت في مواضيع كالهجرة, و المياه الإقليمية الإسبانية، معتبرا أن كل تصريحات المغاربة، هي عبارة عن خطاب فارغ يحاول قدر الإمكان إزعاج إسبانيا، و أن كل عبارات الود بين الجانبين الاسباني و المغربي، هي في الحقيقة بعيدة عن الواقع، واصفا اياها بالصداقة الكاذبة.

و قال الكاتب الاسباني أن المغرب:” يتصرف بالأحرى كعدو مخادع بعيد جدًا عن أن يكون صديقًا لإسبانيا”.

رمزي أحمد توميات

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