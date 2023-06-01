قيادة القوات البحرية تنظم زيارة لفائدة الأطفال إلى مقر القاعدة البحرية الجزائر بمناسبة اليوم العالمي للطفولة 

1 يونيو، 2023

نظّمت قيادة القوات البحرية صبيحة اليوم الخميس الفاتح جوان، زيارة لفائدة الأطفال إلى الأميرالية مقر القاعدة البحرية الجزائر بالناحية العسكرية الأولى.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّه تمّ تنظيم خرجات بحرية على متن سفينة قاطرة أعالي البحار “المنجد” رقم المتن 701، على مستوى خليج الجزائر، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات لنجاح هذه التظاهرة الهادفة إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب أطفالنا في عيدهم العالمي.

ش.ن

1 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تشن هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي

16 يونيو، 2021

البيان الكامل لاجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول

29 يونيو، 2022

هشام توفيق: النظام المغربي يقوم بحماية التطبيع الذي له غايات في المنطقة المغاربية

3 أبريل، 2021

الطاهر بولنوار: هناك إرادة سياسية لبناء اقتصاد قوي

19 أبريل، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: