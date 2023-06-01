قيادة القوات البحرية تنظم زيارة لفائدة الأطفال إلى مقر القاعدة البحرية الجزائر بمناسبة اليوم العالمي للطفولة 

نظّمت قيادة القوات البحرية صبيحة اليوم الخميس الفاتح جوان، زيارة لفائدة الأطفال إلى الأميرالية مقر القاعدة البحرية الجزائر بالناحية العسكرية الأولى.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّه تمّ تنظيم خرجات بحرية على متن سفينة قاطرة أعالي البحار “المنجد” رقم المتن 701، على مستوى خليج الجزائر، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات لنجاح هذه التظاهرة الهادفة إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب أطفالنا في عيدهم العالمي.

ش.ن

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