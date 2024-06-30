قيادة الدرك الوطني تُجنّد مختلف تشكيلاتها لتأمين موسم الإصطياف لسنة 2024

سطّرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا يشمل كامل ربوع الوطن، من أجل توفير الراحة و الطمأنينة و السكينة للمواطنين خلال موسم الإصطياف.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ هذا المخطط يرتكز على التواجد الميداني لوحدات الدرك الوطني بمختلف تشكيلاتها من خلال تواجد وحدات أمن الطرقات عبر مختلف شبكات الطرقات الواقعة ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني ، التي ستتواجد بكثافة على مستوى المحاور و الطرقات التي وبالخصوص تلك المؤدية إلى الولايات الساحلية باعتبار أن هاته الولايات ستعرف توافد كبير للمواطنين من اجل قضاء عطلتهم ، حيث تتواجد وحدات أمن الطرقات في الميدان أولا التوعية و التحسيس لسواق مختلف المركبات من أجل تجنب حوادث المرور وثانيا ردع المخالفين لمختلف قواعد قانون المرور وحتى يكون صيف آمن و بدون حوادث مرور و تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق حملة تحسيسية وطنية تحت شعار كلنا معنيون ،باعتبار أن الجميع معني بالتقليل من حوادث المرور .

كما أضاف البيان أنّ فرق حماية الأحداث التي سترافق العائلات و أبناءهم خلال موسم الإصطياف ستتواجد على مختلف الشواطئ و مختلف أماكن الترفيه و تجمع العائلات ، من أجل تقديم توجيهات و نصائح للأولياء و أبناءهم .

فرق الأمن و التحري هي الأخرى ستكون متواجدة خلال هذا المخطط من خلال الدوريات التي ستقوم بها سواء على مستوى الشواطئ المسموح بها للسباحة أو على مستوى الشواطئ الممنوع بها السباحة من أجل ردع المخالفين الذين من الممكن أن يتخذ هاته الشواطئ كوكر للجريمة على غرار باقي الوحدات .

كما ستقحم قيادة الدرك الوطني تشكيلاتها الجوية في هذا المخطط من خلال الطلعات الجوية التي تقوم بها و تقوم بتقديم الدعم للوحدات المتواجدة في الميدان ، خاصة وحدات أمن الطرقات من أجل تسهيل حركة المرور.

وأضاف البيان أنّه وفيما يخص الشواطئ التي تقع ضمن إختصاص الدرك الوطني فإن مراكز الدرك الوطني تعمل بها 24 / 24 ساعة ، متواجدة في الميدان تقوم بدوريات راجلة على مختلف الشواطئ من أجل ضمان راحة المواطنين و المصطافين بصفة عامة .

ودعت قيادة الدرك الوطني في ذات البيان المواطنين و المصطافين بضرورة التبليغ عن أي مخالف للقانون على مستوى هذه المراكز المتواجدة بالقرب من هذه الشواطئ .

كوثر غريبي