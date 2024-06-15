قيادة الدرك الوطني تتخذ اجراءات وتدابير لتأمين مناسبة عيد الأضحى الـمبارك لسنة 2024

وضعت قيادة الدرك الوطني مـخططاً أمنياً وقائياً، يهدف إلى ضمان حماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة، بـمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1445 هجرية، الموافقة لسنة 2024 ميلادية، مع التركيز على التدابير والإجــراءات التي من شأنها الحفاظ على النظام والسلامة والصحة العمومية، بما في ذلك السهر على نظافة البيئة والمحيط، بالنظر إلى خصوصية الشعيرة التي تشهدها هذه المناسبة الدينية، المتمثلة في إقتناء وذبح الأضاحي حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.

ويرتكـز هذا المخطط أيضاً على العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية، بـما في ذلك التوجيه، النجدة والإسعاف وتقديم يد المساعدة للمواطنين، خاصةً في الـمـناطق المعزولة، مع ضمان التدخل السريع والفعَّال عند الضرورة.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، يضيف البيان، تم تكييف وتدعيم التشكيلات الثابتة والـمتنقلة للدرك الوطني، لضمان المراقبة العامة للإقليم ليلاً ونهاراً، وذلك من خلال تكثيف الدوريات الـمترجلة والـمحمولة، مع وضع نقاط مراقبة، إضافةً إلى السدود الـموضوعة على مـخارج ومداخل التجمعات السكنية، علاوةً على تسخير الأسراب الـجوية للدرك الوطني الـمنتشرة عبر ربوع الوطن، للقيام بتنفيذ برنامج طلعات جوية بالطائرات العمودية، بهدف ضمان الدعم للوحدات العاملة بالميدان، والمساهمة بفعالية أكثر شمولاً في المراقبة العامة للإقليم.

تضع قيادة الدرك الوطني في خدمة المواطنين في كل وقت ومكان، الرقم الأخضر 1055 لطلب النجدة والإسعاف أوالتدخل عند الضرورة، وكذا صفحة» طريقي «على فايسبوك، للإستعلام عن حالة الطرقات الآنية، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والإستعلام عن بعد «www.ppgn.mdn.dz ».

في الأخير، تغتنم قيادة الدرك الوطني هذه السانـحة لتقديم تهانيها لكافة المواطنات والمواطنين الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجية من الله العلي القدير أن يجعله عيداً سعيداً، يغمره الأمن والطمأنينة.