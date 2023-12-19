قوجيل “4 سنوات على تنصيب الرئيس تبون و على بداية مسار جديد” 

19 ديسمبر، 2023

نشر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم، تغريدة على حسابه على منصةX (تويتر سابقا)، بمناسبة الذكرى الرابعة لأداء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية.

و جاء في تغريدة قوجيل، “تمر أربع سنوات على تنصيب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، وعلى بداية مسار جديد.. نحيي ذكرى تأدية اليمين الذي تجسد في جزائر جديدة نوفمبرية، سيّدة، وبنهضة اقتصادية وإصلاحات عميقة أثمرت إنجازات كانت إلى وقت قريب حلما بعيدا، كل عام والجزائر من خير إلى خير”.

شرف الدين عبد النور

19 ديسمبر، 2023

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