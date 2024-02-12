قوجيل يُوقّع على سجلّ التعازي إثر وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الشيلي

12 فبراير، 2024
قام صباح اليوم الاثنين، صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بتكليف من رئيس الجمهورية، بمقر سفارة جمهورية الشيلي بالجزائر، بالتوقيع على سجلّ التعازي، إثر وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الشيلي، سيباستيان بينيرا.
و جاء في نصّ التعزية، حسب بيان مجلس الأمة، “لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس الشيلي السابق، سيباستيان بينيرا يوم 6 فيفري 2024. وبرحيل الرئيس بينيرا، فإن الشيلي تفقد أحد رجالات الدولة البارزين، الذي ساهم في ترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية ودعم مسار تنمية البلاد، في ظرف حاسم من تاريخ بلاده، تاركا سجلا حافلا بالإنجازات”.
وأضاف قوجيل في نص التعزية، “وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم نيابة عن السيد رئيس الجمهورية وباسم الجزائر شعبا وحكومة وباسمي الخاص بخالص عبارات التعازي وأًصدق مشاعر المواساة والتعاطف مع أسرة الفقيد وذويه ومع الشعب الشيلي الصديق”.
شرف الدين عبد النور
12 فبراير، 2024

مقالات ذات صلة

جمعية البنوك والمؤسسات المالية: رفض أي عملية توطين لعقود النقل عبر الموانئ المغربية

4 فبراير، 2024

رسميا…إعادة فتح الحدود البرية الجزائرية الليبية

29 نوفمبر، 2021

أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور

30 يناير، 2024

في افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 17 سنة: المنتخب الجزائري يتجاوز الصومال بفضل ثنائية “مسلم أناتوف”

29 أبريل، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى