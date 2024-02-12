قوجيل يُوقّع على سجلّ التعازي إثر وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الشيلي

قام صباح اليوم الاثنين، صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بتكليف من رئيس الجمهورية، بمقر سفارة جمهورية الشيلي بالجزائر، بالتوقيع على سجلّ التعازي، إثر وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الشيلي، سيباستيان بينيرا.

و جاء في نصّ التعزية، حسب بيان مجلس الأمة، “لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس الشيلي السابق، سيباستيان بينيرا يوم 6 فيفري 2024. وبرحيل الرئيس بينيرا، فإن الشيلي تفقد أحد رجالات الدولة البارزين، الذي ساهم في ترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية ودعم مسار تنمية البلاد، في ظرف حاسم من تاريخ بلاده، تاركا سجلا حافلا بالإنجازات”.

وأضاف قوجيل في نص التعزية، “وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم نيابة عن السيد رئيس الجمهورية وباسم الجزائر شعبا وحكومة وباسمي الخاص بخالص عبارات التعازي وأًصدق مشاعر المواساة والتعاطف مع أسرة الفقيد وذويه ومع الشعب الشيلي الصديق”.

شرف الدين عبد النور

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