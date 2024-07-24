قوجيل يُوقّع على سجلّ التعازي إثر وفاة الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي

وقّع رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، بمقر سفارة الفيتنام بالجزائر، على سجلّ التعازي، على إثر وفاة الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، نجوين فو ترونج.

وجاء في نصّ التعزية حسب بيان مجلس الأمة، “ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي السيد نجوين فو ترونج، بعد صراع طويل مع المرض، وعلى إثر هذه الفاجعة التي ألمّت بالشعب الفيتنامي الصديق، لا يسعني إلاّ أن أتقدم نيابة عن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وباسم الجزائر حكومة وشعبا بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة لجمهورية فيتنام الاشتراكية شعباً وحزباً وحكومة”.

وأضاف، “وبرحيل السيد نجوين فو ترونج تكون جمهورية فيتنام الاشتراكية قد فقدت مناضلاً حكيماً وقائداً فذّاً يشهد له التاريخ أنه ساهم بفعالية في نهضة بلده على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، تاركا بذلك بصمات خالدة في مسيرة تشييد دولة عصرية ومزدهرة”.

وتابع، “وإذ أجدد لكم خالص التعازي، فإنه لا يفوتني في هذا الظرف الأليم إلاّ أن أؤكد تضامن الجزائر مع بلدكم الصديق ونحن على يقين بأنّ الشعب الفيتنامي سيتمكن من تجاوز هذه المحنة العصيبة”.

شرف الدين عبد النور