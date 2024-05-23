قوجيل يُوقّع على سجلّ التعازي إثر وفاة الرئيس الإيراني و وزير الشؤون الخارجية والمرافقين لهما

وقّع عشية اليوم الخميس، صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، باسم رئيس الجمهورية، على سجل التعازي، الذي فتح بمقر سفارة الجمهورية الإيرانية بالجزائر، على إثر وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الشؤون الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، والمرافقين لهما، إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

وكتب قوجيل في سجل التعازي، “لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الشؤون الخارجية، السيد حسين أمير عبد اللهيان، والمرافقين لهما إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم”.

و قال أيضا: “وأمام هذه الفاجعة التي ألمّت بالشعب الإيراني الشقيق، نتقدم إليكم باسم السيد رئيس الجمهورية، وباسم الجزائر حكومة وشعبا، بأحر التعازي المشفوعة بصادق المواساة والتضامن والتعاطف إثر هذا المصاب الجلل، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمد المغفور لهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان”.

وأردف رئيس مجلس الأمة قائلا: “برحيل السيد رئيسي، تفقد إيران شخصية متميزة وقائدا متمرسا من خيرة أبنائها يشهد له التاريخ على جهوده المُضنية في سبيل خدمة الشعب الإيراني الشقيق، كما تُسجل له الأمة الإسلامية قاطبة دوره الفعّال وإسهامه الكبير في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي من أجل نُصرتها”.

كما استذكر، صالح قوجيل، آخر زيارة للفقيد إلى الجزائر، و قال، «إننا لا ننسى في الجزائر حرص الرئيس الفقيد منذ توليه زمام السُلطة على توطيد وترقية التعاون الثنائي بين الجزائر وإيران، وستظل ذكرى الزيارة الرسمية الأخيرة التي قادته إلى الجزائر محطة هامة في سجل مساهمته في تعزيز العلاقات التاريخية بين بلدينا الشقيقين”.

واختتم رئيس المجلس الأمة، “وإذ نقف إجلالا واحتراما لأرواح ضحايا هذه الحادثة الأليمة، نُجدد تعازينا ومواساتنا للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني الشقيق”.

شرف الدين عبد النور