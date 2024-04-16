قوجيل يشيد باستراتيجية الجيش الوطني الشعبي في تكوين الإطارات

أشاد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم، باستراتيجية التكوين المنتهجة من طرف مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في تحضير وإعداد الإطارات، مثنيا عليهم بالقول: “أنتم الحاضر والمستقبل.”

و جاء ذلك، في كلمته، خلال زيارة مجموعة من الطلبة المتربصين بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال، لمقر مجلس الأمة، في إطار نشاط الأبواب المفتوحة على المجلس.

كما أشاد صالح قوجيل، كذلك، بالمجهودات الجبّارة للجيش الوطني الشعبي، للحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للبلاد، مذكرًا أنّ المجاهدين الروّاد أقرّوا غداة استقلال البلاد مُسمّى “الجيش الوطني الشعبي”، “ليبقى هذا الجيش مرتبطًا على الدوام بالوطن والشعب، في دلالة رمزية وتاريخية عن اختلافه عما هو متعارفٌ عليه بالنسبة للجيوش النظامية في العالم”، يضيف قوجيل.

وأكد، رئيس مجلس الأمة، بالدور الاستراتيجي الذي يلعبه الإعلام، خصوصا في حالة الحرب، وهو-يضيف ذات المتحدث- ما صرنا نشاهده خلال الحروب الدائرة اليوم، معتبرا إيّاه اختصاصا نوعيا ومهمّا للغاية.

هذا، وقد طافت مجموعة من الطلبة المتربصين بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال، خلال هذه الزيارة لمقر مجلس الأمة، بمختلف فضاءات ومرافق المجلس، وتلقّت شروحات ضافية عن تاريخ وتشكيلة ومهام ودور هذه المؤسسة التشريعية الدستورية.

شرف الدين عبد النور