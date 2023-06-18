قوجيل يستقبل سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر

استقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الأحد بمقر المجلس، ماهينور اوزديمير غوكتاش، سفيرة جمهورية تركيا لدى الجزائر .

وحسب بيان لمجلس الأمة، فقد أدت له زيارة وداع إثر انتهاء مهامها بلادنا وتعيينها وزيرة في الحكومة التركية بعد انتخاب رجب طيب اردوغان رئيسا للجمهورية التركية لعهدة ثالثة.

وتقدم قوجيل بتهانيه لماهينور اوزديمير غوكتاش على تعيينها عضوا في الحكومة التركية، مذكرا بالعلاقات النوعية المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين اللذان يربطهما اتفاق شراكة استراتيجية يجب تعميقها أكثر.

وهي العلاقات التي تعرف نقلة نوعية من حيث التنسيق والتعاون في مختلف المجالات تماشيا والارادة السياسية التي تحذو قائدي البلدين، عبد المجيد تبون و رجب طيب اردوغان.

كما عدد ذات المتحدث مجالات التعاون بين البلدين التي ترجمتها الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن مذكرا بمواقف الجزائر تجاه عديد القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرورة تكثيف آليات التعاون والتنسيق في المجال الاقتصادي بين البلدين وبينهما والقارة الافريقية.

في حين جدد رئيس مجلس الأمة التأكيد على أهمية تفعيل دور دول عدم الإنحياز خاصة في السياق الدولي الراهن وتداعياته السياسية والاقتصادية..

من جهتها، نوهت ماهينور اوزديمير غوكتاش، بالعلاقات الجزائرية – التركية مستشرفة كونها مدعوة لمعرفة مزيد من التدعيم في ظل السياسة الرشيدة للرئيس عبد المجيد تبون وفي ظل الوهج الذي تعرفه الدبلوماسية الجزائرية واستعادة الجزائر لموقعها الريادي في المحافل الدولية.

رمزي أحمد توميات

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