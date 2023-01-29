قوجيل يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

استقبل اليوم الأحد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل رئيس مجلس النواب الأردني احمد الصفدي الذي يتواجد بالجزائر للمشاركة في الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقال الصفدي: “اتشرف بزيارة الجزائر بعد زيارة الملك عبد الله الثاني. نحيي الشعب الجزائري العظيم الذي قدم مليون ونصف مليون شهيد”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “الجزائر تعني لنا الكثير في الأردن. بلد الكرامة والكبرياء. تشرفت بلقاء المربي الفاضل صالح قوجيل. الشكر لكل جزائري وجزائرية انجبوا شهداء”.

كما تجدر الاشارة الى أن هذا المؤتمر الذي سينظمه البرلمان الجزائري تحت شعار “العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية” بمشاركة عدد كبير من برلمانات الدول الأعضاء في هذه الهيئة. يأتي في إطار تعزيز دور الجزائر في مختلف المحافل البرلمانية العالمية.

رمزي أحمد توميات

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