قوجيل يستقبل رئيس مجلس العموم الكندي

استقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بمقر مجلس الأمة، اليوم الخميس، بمعية وفد عن مجلس الأمة، غريغ فيرغوس، رئيس مجلس العموم الكندي، والوفد المرافق له.

وأفاد بيان لمجلس الأمة أنّ اللقاء شكل سانحة لاستعراض واقع وآفاق علاقات الصداقة التي تربط الجزائر وكندا، وسبل تفعليها عبر تكثيف التبادلات والزيارات وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق، لاسيما في الجانب البرلماني.

أكّد صالح قوجيل، في معرض حديثه أن الجزائر وكندا تجمعهما علاقات طيبة تؤطرها مشاورات سياسية منتظمة، وهي تستحق ترقيتها إلى مستويات أعلى في ظل توفر آليات عديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وفرص واعدة للشراكة النوعية، يمنحها المناخ المحفز للاستثمار والداعم للأعمال وخلق الثروة في الجزائر الجديدة، التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضاف البيان أنّ رئيس مجلس الأمة دعا إلى استغلال كافة مقومات التقارب بين الجزائر وكندا، ومنها وجود جالية جزائرية في مختلف المقاطعات الكندية، تتشكل من الكفاءات والنخب الفكرية والعلمية والمهنية، مؤكدا أنها رافد هام من شأنه المساهمة في دعم العلاقات الجزائرية-الكندية، والتأثير إيجابا على حركية التعاون بين البلدين لتحقيق مصالحهما المشتركة…

كما عبّر “غريغ فيرغوس”، رئيس مجلس العموم الكندي عن سروره بزيارته الأولى إلى الجزائر التي يكن لها ولتاريخها العريق تقديرا خاصا، كما استعرض أهم محطات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين كندا والجزائر في إطار آليات فعالة للحوار والتبادل والتنسيق، وذلك بمزيد من المشاريع الاستثمارية التي تعود بالنفع على التنمية المستدامة في البلدين، يضيف البيان.

وشدّد الطرفان على ضرورة تفعيل التعاون البرلماني الثنائي بين الهيئتين التشريعيتين للبلدين، ودعيا إلى تبادل الزيارات بين مجموعات الصداقة البرلمانية، والعمل على تنشيط آليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، من خلال تعزيز توافق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية، يختم البيان.

ش.ن