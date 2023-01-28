قوجيل يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

استقبل اليوم السبت، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبد الله آل الشيخ.

وقال عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، في تصريح له إن اللقاء العربي يجمع الإخوة والزملاء العرب. وكذا أشقاء من الدول الإسلامية.

كما أوضح رئيس مجلس الشورى السعودي، أتن اللقاء يأتي في ظل الظروف الصعبة. ما يعطيه ثقلا وتأثيرا ودورا قويا.

أما بخصوص القضية الفلسطينية، فقد أكد ذات المتحدث، أنها متواجدة في كل اللقاءات، مشيرا إلى أن النهوض بهذه القضية مستمر.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس مجلس الشورى السعودي إلى عدم اليأس والمثابرة التي ستؤدي إلى نتيجة إيجابية.

رمزي أحمد توميات

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