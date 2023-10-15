قوجيل يستقبل رئيس الدائرة السياسية بإقليم الخارج لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية

استقبل اليوم الأحد، صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية بإقليم الخارج لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)

وحسب بيان لمجلس الأمة، فقد شكل اللقاء مناسبة لتباحث مستجدات الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب جرائم القتل والقصف والتهجير التي يمارسها الكيان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.

ومن جهته، جدد صالح قوجيل التأكيد على موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف أو التقادم في استرجاع أرضه والعيش حرا كريما في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وهو الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في كافة المنابر الدولية والإقليمية، آخرها كلمته أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة..

وقد استحضر رئيس مجلس الأمة فضل الوحدة ورص الصفوف في تحقيق النصر ودحر الاحتلال، مستذكرا ثورة نوفمبر المجيدة التي تخلى فيها الجزائريون عن كافة انتماءاتهم إلا من مصلحة الوطن.

ودعا الفلسطينيين إلى تجنب الفرقة والانقسام، والتمسك بتحقيق الوحدة والشراكة السياسية الوطنية كما نص عليه اتفاق الجزائر مشددا على أهمية تجاوز المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين، وعلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وأحكام القانون الدولي الإنساني.

ومن جهته، استعرض سامي أبو زهري الوضع في غزة جراء اعتداءات الكيان الصهيوني المجرم بحق سكان القطاع، ونوه بالإعلام الجزائري الذي يدعم السردية الفلسطينية لهذا الوضع الخطير.

كما أشاد بالدعم اللامشروط الذي تقدمه الدولة الجزائرية وكل مكونات الجزائر للقضية الفلسطينية، وثمن وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم

هذا ونوه بمناهضتها للتطبيع، وترفعها عن المساواة بين الضحية والجلاد في العدوان على غزة مؤكدا اعتزاز الفلسطينيين بالثورة الجزائرية المظفرة، والتي يسيرون على خطاها حتى تحقيق النصر والاستقلال.

رمزي أحمد توميات

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