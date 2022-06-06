قوجيل يستقبل السفير الروسي لدى الجزائر ويتناول معه العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين

قوجيل يستقبل السفير الروسي لدى الجزائر ويتناول معه العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين

استقبل اليوم الإثنين، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر، إيڨور بيلاييف، الذي أدى له زيارة وداع. على إثر انتهاء مهامه بالجزائر.

وحسب بيان لمجلس الأمة، فقد تناول اللقاء تناول العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، وأفاق الرقي بها إلى مراتب أفضل في ظل توجيهات رئيسي البلدين عبد المجيد تبون و فلاديمير بوتين.

والتي ستتعزز أكثر في أفق لقاء القمة المقبل بين الرئيسين، فضلاً عن راهن العلاقات البرلمانية البينية وكيفية تطويرها مستقبلا عبر تكثيف الزيارات البرلمانية وتفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية بين البلدين.

ومن جهته، أعرب قوجيل عن كبير ارتياحه لجودة العلاقات الجزائرية الروسية التي تنحو باتجاه الأفضل بما يعود على الشعبين والبلدين الصديقين بالمنفعة المشتركة.

كما اغتنم رئيس مجلس الأمة هذه السانحة المتجددة، للتعريج على التحولات الذي تشهدها الجزائر على شتى الأصعدة، مبرزا أنّ الجزائر قد استكملت بناءها المؤسساتي، وهي ماضية بخطى حثيثة في إرساء دعائم الممارسة الديمقراطية الحقة، ناهيك عن سعيها الدؤوب إلى استعادة وهج دبلوماسيتها الخارجية العريقة.

وبدوره، نوّه السفير الروسي بجودة العلاقات الجزائرية الروسية واصفاً إياها بالتقليدية والعميقة، ومعتبراً الجزائر شريكاً استراتيجياً لروسيا.

كما أعرب عن سعادته لكونه شاهداً على التغيرات الديمقراطية التي عاشتها الجزائر في مختلف مناحي الحياة، وما بلغته الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون.

ووفقا ذات البيان، شكّل اللقاء، فرصة لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا التغيرات التي تطرأ العالم.

ش.ن

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