قوجيل يستذكر تضحيات وانتصارات الشعب الجزائري عشية الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام

أجرى صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، حواراً صحفياً مع التلفزيون الجزائري، وذلك عشية إحياء الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955، ومؤتمر الصومام 20 أوت 1956.

وشكّل الحوار جولة أفق واسعة حول اثنين من أعظم مراحل الكفاح الوطني ضد قوى الاستعمار، وفيه استذكر صالح قوجيل هجومات الشمال القسنطيني بوصفها أول محطة بعد اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، وانعكاساتها ورسالتها الثورية، وكذا ظروف انعقاد مؤتمر الصومام وخلفيته ومقاصده وعوامل نجاحه كأول تقييم لمسار الثورة بعد عامين من اندلاعها.

كما تطرّق قوجيل إلى تضحيات وانتصارات الشعب الجزائري في تلك الحقبة التاريخية الهامة، معرباً عن تطلعاته التي تعمل الجزائر النوفمبرية الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تجسيدها وتقفّي آثارها عبر الحفاظ على الذاكرة الوطنية، والعمل من أجل تأمين مسببات انتصارها على كافة المستويات.

شرف الدين عبد النور