قوجيل يرد على افتراءات وأكاذيب السفير الفرنسي السابق

رد اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، على تصريحات السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافيي دريونكور التي تضمنت إفتراءات وأكاذيب تخص الوضع في الجزائر.

وجاء ذلك في كلمة لقوجيل بمجلس الأمة، أين قال:” إن الجزائر التي حافظت على استقلال القرار السياسي واستعادت مكانتها في المحافل الدولية أقلقت أعداء الجزائر وامتدادهم في الخارج”.

وأردف بالقول: “لما نسمع التصريحات خصوصا من الذين مارسوا مسؤوليات تخص بلادهم قربا من الجزائر والتشاؤم حول مستقبل الجزائر كون مخلفات الاستعمار مازالت موجودة وأفكار الاستعمار مازالت موجودة”.

كما اعتبر رئيس مجلس الأمة أن تصريحاته -دون تسميته- تدفعنا للحيطة والحذر للتجند لمواجهة الاستعمار الجديد.

وأرجع قوجيل في تفسيره لخرجة السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جريدة لوفيغارو، كون الجزائر ساهمت في تحرير الشعوب الأخرى المستعمرة بدون مقابل وبقيت على نفس المبدأ في مساندة الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي.

وتابع رئيس مجلس الأمة قائلا: ” هذه المرحلة يجب أن يفهموا أننا تجاوزناها وجزائر اليوم ليست جزائر الأمس”.

رمزي أحمد توميات

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