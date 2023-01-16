قوجيل يدعو للالتفاف بجدية حول اتفاق المصالحة في فلسطين

16 يناير، 2023

استقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”. وهذا بحضور فايز أبو عيطة، سفير دولة فلسطين في الجزائر، حسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة.

وجدد قوجيل التأكيد على الموقف الثابت والدائم واللامشروط للجزائر تجاه القضية الفلسطينية العادلة. ومركزيتها التي أكدت عليها القمة العربية المنعقدة بالجزائر.

كما دعا ذات المتحدث إلى تجسيد بنود الإعلان الصادر عنها، والتعاطي مع القضية الفلسطينية بكثير من الوضوح. الذي أدى افتقاده إلى تعطيل الحلول.

في حين شدد رئيس مجلس الأمة، خلال اللقاء، على ضرورة الالتفاف بجدية حول اتفاق المصالحة الذي تم بالجزائر برعاية رئيس الجمهورية. والذي أنهى الانقسام بين الإخوة، وأسس لوحدة فلسطينية لا بديل عنها، لإحراز النصر وتتويج النضال الطويل. الذي خاضه الشعب الفلسطيني ضد المحتل، بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وذلك استلهاما من تاريخ ثورة نوفمبر المجيدة التي أضحت رمزا لحتمية الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال. ودليل ملموس على أن تجسيدها في أرض الواقع هو عنوان لنهايته.

ومن جهته، نوه جبريل رجوب، بالمساندة المطلقة التي تقدمها الجزائر لفلسطين دولة وشعبا. حيث تبقى مصلحة الجزائر الوحيدة هي التمكين للدولة الفلسطينية.

وقا رجوب :”فدعم الجزائر للقضية الفلسطينية محبذ ومقبول من جميع الأطراف الفلسطينية وضاغط بالمعنى الإيجابي ومؤثر”.

كما حيّا الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تجاه القضية الفلسطينية، والاهتمام الذي يوليه لكل ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. و”منها رعايته لاتفاق المصالحة الذي تم في الجزائر، بهدف لم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

من خلال تبني خارطة طريق تفضي إلى تشكيل جبهة وطنية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من رفح الى جنين بصوت واحد وحماية الشعب الفلسطيني والتأسيس لشبكة أمان وطنية هدفها الوحيد تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ليديا كبيش

16 يناير، 2023

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