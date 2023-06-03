قوجيل يحل بأنقرة للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية التركية

3 يونيو، 2023

وصل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، منتصف نهار اليوم السبت، الى العاصمة التركية أنقرة، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان.

وأفاد مجلس الأمة في بيان له:” يشارك رئيس مجلس الأمة، مساء اليوم السبت، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية التركية”.

هذا وقد كان رئيس الجمهورية قد كلف رئيس مجلس الأمة بتمثيله في مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان. عقب إعادة انتخابه رئيس الجمهورية التركية.

رمزي أحمد توميات

3 يونيو، 2023

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