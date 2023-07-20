قوجيل: يجب تدريس تاريخ الثورة الحقيقي لأبنائنا

رافع رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، لمراجعة جذرية في تدريس ملف الذاكرة وتلقين أبناء الجزائر التاريخ الحقيقي للثورة ومسار استقلال الجزائر من الكفاح إلى غاية اليوم.

وقال قوجيل في كلمة له خلال اختتام الدورة البرلمانية اليوم إن :”هناك ثغرات نشاهدها ولا بد أن تكون هناك مراجعة جذرية لقطاع التربية في ميدان الذاكرة”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “عندما لا نقوم بتدريس تاريخ الثورة ونكتفي بالحديث عنها في اللقاءات سيأتي يوم ويتوقف الحديث عنها”.

وحسب رئيس مجلس الأمة فإن شعار نوفمبر يعود هو حقيقة في الجزائر الجديدة، معتبرا أن أعمال البرلمان والنقاشات ومشاريع القوانين كلها تعبر عن الجزائر الجديدة.

واستشهد نفس المسؤول بزيارة الرئيس تبون إلى الصين قائلا: “هي زيارة تذكرنا بتاريخنا وكون الصين أول بلد يعترف بالحكومة المؤقتة بعد الدول العربية

وأيضا تأثير الجزائر في عضوية الصين بالأمم المتحدة والمقعد الدائم بمجلس الأمن، يضيف صالح قوجيل.

ليديا كبيش

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