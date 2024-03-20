قوجيل يترأس اجتماعا موسّعا لمكتب مجلس الأمة 

ترأّس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسّعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة للمجلس في الفترة ما يبن 25 مارس و02 أبريل 2024، بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلس، وكذا مقترحات عمل اللجان الدائمة للمجلس، فضلاً عن إثبات عضوية عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.

و في مستهل الاجتماع، وفي غمرة الاحتفاء بالذكرى 62 لعيد النصر، أكد مكتب مجلس الأمة الموسّع بأنّ 19 مارس 1962 هو يوم الانتصار على الاستعمار وينعُ ثورة نوفمبر الظافرة ونِتاجُ مسيرة كفاحية طويلة دامت أزيد من 130 سنة، حتى تبوّأت مقام الأسوة والمثال، وأبانت عن إباء الجزائر الثائرة وشموخها، وتضحيات شعبها في سبيل بزوغ شمس الحرية واستنشاق عبقها، مجددا اعتزازه بمآثر الشهداء والمجاهدين.

كما ترحم المكتب باسم أعضاء المجلس على أرواح الشهداء ومن لحقهم من المجاهدين، معربا عن تمام درايته من أنّ الجزائر الجديدة، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فخورة بتاريخها العظيم، وكلّها عزم وتصميم على مواصلة رسالة الشهداء، رسالة نوفمبر، وأنّ شعبها العظيم مدعوٌّ إلى تقوية حبّ الوطن وتعزيز جبهته الداخلية، مهيباً بالمواطنات والمواطنين إلى وجوب صون هذا الإرث الخالد لأنّ فيه عزّهم ورفعتهم، حسب ما جاء في بيان مجلس الأمة.

و أبدى مكتب مجلس الأمة الموسّع، ارتياحه الكبير للاستقرار الذي تميّز بوفرة المعروض من السلع ومختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان المعظّم، ونوّه بالرعاية التي أولتها السلطات العمومية بقيادة رئيس الجمهورية، لكل ما يتعلق بقوت الشعب الجزائري وحماية قدرته الشرائية، مثمنا الحسّ الوطني والمسؤول الذي تحلى به الشركاء الاقتصاديين.

أمّا بخصوص رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة، فقد تقرّر استئناف الجلسات العلنية، ابتداءً من صباح نهار الإثنين المقبل 25 مارس، وإلى غاية الثلاثاء 02 أبريل 2024، بتقديم ومناقشة وإبداء الرأي بشأن نصوص القوانين الثلاثة الآتية: نصّ القانون المعدّل والمتمم للأمر 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات، ونصّ القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، ونصّ القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021.

وأمّا فيما يتعلق بإثبات عضوية محمد لوبر، العضو الجديد المعيّن من طرف رئيس الجمهورية، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، فقد تقرر عرضه أثناء الجلسة العامة المقبلة، على أعضاء المجلس للمصادقة عليه، والمقررة صباح الإثنين المقبل، 25 مارس الجاري.

وفيما يتعلق بالبند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراستها، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة 19 سؤالاً شفوياً وكتابياً على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة.

كما نظر مكتب المجلس الموسّع، في المقترحات المقدّمة من طرف اللجان الدائمة، وما تعلّق منها بعقد جلسات سماع إلى أعضاء الحكومة، وبرمجة البعثات الاستعلامية المؤقتة.. أين وجّه رئيس مجلس الأمة بترتيب الأولويات ابتغاء تجسيد هذه الاقتراحات في إطار تأدية مجلس الأمة لمهامه التي أوكلها إياه الدستور.

وبخصوص مراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة، أبلغ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الحضور علماً بالانتهاء من الصيغة الأولى المراجعة للمشروع، ووجّه اللجنة المعنية ورؤساء المجموعات البرلمانية بالانخراط في مناقشة ودراسة وإثراء الصيغة المراجعة.

وعلى الصعيد الدولي، وفي خضمّ الظروف التي يحياها الشعب الفلسطيني الأبي في هذا الشهر الفضيل ومعاناته الشدائد والخطوب المستمرة منذ أشهر على أيدي احتلال استيطاني تحدى المنظومة الدولية، دمّر أسباب الحياة البشرية كلّها، وتحلّل من القيم الإنسانية والأخلاقية، فإنّ مكتب مجلس الأمة، جدّد التأكيد على أنّ الجزائر وبحرص وثيق وتوجيهات متواصلة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ستظل أبداً منتصرة للقضية الفلسطينية، وستظل تُرافع وتدافع في المنابر والمحافل جميعها من أجل عدالة القضية الفلسطينية وشعبها الباسل الذي يعاني آلاماً مشابهة لتلك التي عاشها الشعب الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية، إلى أن يتكلّل ذلك بوقف العدوان الصهيوني الهمجي ويتأتى النصر المؤزر للأشقاء الفلسطينيين.

هذا و تناول مكتب مجلس الأمة الموسّع، حسب ذات البيان، تداعيات الخطيئة المخطّط لها من طرف المملكة المغربية من خلال مشروع مصادرة مقرّات ترجع ملكيتها للدولة الجزائرية، واعتبر ذلك انعكاساً لحالة سياسية مخزنية توسّعية مزرية، وتخبطاً وسلوكاً عدوانياً مُشيناً يختزل حقبة التردّي والوهن في الخطاب والتصرف المخزني، داعيا الجهة التي تقف خلف هاته النيّة المبيّتة إلى ضبط انفعالاتها اللاعقلانية وغير المتّزنة، مشدّداً على رفضه المطلق لأيّ مساس بتمثيليات الدبلوماسية الجزائرية تحت أيّ ذريعة، والالتزام بالقانون الدولي واتفاقية فيينا في هذا الشأن.

شرف الدين عبد النور

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