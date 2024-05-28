قوجيل يترأس اجتماعاً تنسيقياً مع وفد البعثة الاستعلامية المؤقتة لمجلس الأمة التي سيتم إيفادها غدا إلى ولاية الجزائر مجلس الأمة يحرص على الوقوف على مدى تقدّم أشغال إعادة تهيئة بعض الهياكل الفندقية العمومية

أشرف صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الثلاثاء، على اجتماع تنسيقي قبلي مع وفد مجلس الأمة المعني بالبعثة الاستعلامية المؤقتة، التي سيتم إيفادها يوم غد الأربعاء إلى ولاية الجزائر، برئاسة علي طالبي، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بالشؤون الإدارية والمالية، وبمعية رئيسا لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، و لجنة التجهيز والتنمية المحلية ومكتب اللجنتين وكذا لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، وعدد من أعضاء المجلس، وذلك بُغية الإطلاع على مدى تقدّم المشاريع الفندقية العمومية قيد الترميم والانجاز بالولاية، حسب بيان لمجلس الأمة..

ولفت قوجيل، في صدد تذكيره بالمهام المنوطة بمجلس الأمة بناءً على الدستور إلى أنّ هذه المهام تأتي في إطار الإتيان بأحكام الدستور، لاسيما المادة 137 (الفقرة 2) منه، وهي تندرج في صميم الرقيّ بالعمل البرلماني المرافق لنشاط الجهاز التنفيذي، خدمة للصالح العام، يضيف البيان..

كما أكّد أنّ حرص المجلس على الوقوف على مدى أشغال إعادة تهيئة بعض الهياكل الفندقية العمومية، يهدف إلى الإسهام في الرفع من الخدمة العمومية عامة، وقطاع الخدمات على الخصوص، كونه أحد مصادر خلق الثروة في سياق سياسة تنويع مصادر الدخل التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون..

وذكّر بيان مجلس الأمة ، بأنّ وفد البعثة الاستعلامية المؤقتة، برئاسة علي طالبي، نائب رئيس مجلس الأمة، يتكون من ميلود حنافي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية؛ لياس عاشور، رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية؛ سمير زوبيري، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية؛ عبد الرحمان بلهيبة، نائب رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية؛ مقران رزقي، نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة؛ مولود مبارك فلوتي، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية؛ عبد الناصر حمود، عضو لجنة التجهيز والتنمية المحلية؛ محمد الهاشمي دباباش، عضو لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة؛ مختارية شنتوف، عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني؛ محمد الطاهر بلال، عضو لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة وعبد الناصر زناقي، عضو لجنة التجهيز والتنمية المحلية.

ش.ن