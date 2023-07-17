قوجيل يؤكّد على أهمية الكفاءة والتحلي بالالتزام واليقظة

ترأس رئيس مجلس الأمة صالح ڤوجيل جلسة تقديم ومناقشة نص قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية أين أكد على أهمية الكفاءة والتحلي بالالتزام واليقظة

وعقد مجلس الأمة، برئاسة صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الإثنين جلسة علنية، بحضور ممثلا للحكومة، يوسف شرفة، وزير النقل، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، خُصّصت لتقديم ومناقشة نص قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.

وفي المستهل، أحال رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، يوسف شرفة، وزير النقل، من أجل تقديم النص أمام أعضاء المجلس، حسب بيان لمجلس الأمة.

وأكد ڤوجيل، أهمية نص هذا القانون الذي يُحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالصفقات العمومية باعتباره نصًّا تتقاطع حوله جميع المؤسسات العمومية بما فيها المحلية وكذا الإدارة.

وابرز ذات المتحدث تبعات ذلك على الاقتصاد الوطني؛ مما يتطلب التأكيد على الكفاءة والتحلي بالالتزام واليقظة، لكونها عناصر أساسية وضامنة لنجاعة ونزاهة وشفافية إجراءات الطلبية العمومية.

ومن ثمَّ إبرام الصفقات العمومية في إطار ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام وتحقيق الصالح العام، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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