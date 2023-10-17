قوجيل وأعضاء وموظفي مجلس الأمة يقفون دقيقة صمت ترحماً على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961

17 أكتوبر، 2023

وقف صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بمعية أعضاء وموظفي مجلس الأمة، صبيحة اليوم الثلاثاء ،  دقيقة صمت ترحماً على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، وهذا عملاً بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-392 المؤرخ في 16 أكتوبر 2021.

وقال صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، بالمناسبة، تغريدة بحسابه على منصة X (تويتر سابقا)  ” أترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في السابع عشر أكتوبر 1961″.

وأضاف “أستذكر بطولاتهم وتضحياتهم وأستحضر باعتزاز من خلال ذكراهم تمسك أبناء جاليتنا بالخارج بوطنهم الأم في كل المراحل التاريخية التي مرّت بها بلادنا من الحركة الوطنية إلى الثورة التحريرية إلى بناء الجزائر الجديدة”.

ليديا كبيش

17 أكتوبر، 2023

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