قوجيل: نعيش استقلالية سياسية واقتصادية غير مسبوقة

أكد اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، على أن الجزائر تعيش استقلالية في القرار السياسي واستقلالية اقتصادية غير مسبوقة. جعلتها تواكب التغيرات التي يعيشها العالم.

وأشاد قوجيل بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023، بدور أعضاء المجلس في إثراء مشروع القانون. حيث قال “الجزائر تعيش لحظات مهمة من تاريخها. بهدف بناء جزائر جديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول:“سنشهد خلال الأيام المقبلة مناقشة قانون الصرف الذي سيدعم قانون تشجيع الاستثمار”.

رمزي أحمد توميات