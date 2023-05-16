قوجيل: لا يمكن لأي دولة أن تُقدم دروسا للجزائر

قوجيل: لا يمكن لأي دولة أن تُقدم دروسا للجزائر

أكد اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، إنه لا يمكن لأي دولة أن تُقدم دروسا للجزائر لا في حرية التعبير ولا في العدالة.

وجاء ذلك في كلمته خلال جلسة علنية خُصصت للمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تخص قطاعي المالية والعمل.

وشدد قوجيل على أن أعداء الجزائر في الخارج كثيرون، مضيفا أن الجزائر ليست أي بلد وعلى الدول احترامها.

و أكد ذات المتحدث على أنه لا يوجد أي دولة في العالم يُمكنها أن تملي أوامرها على الجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر لديها كلمتها ووزنها في المحافل الدولية.

اما بخصوص لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة بخصوص حرية التعبير في الجزائر قال رئيس المجلس: “لن نسكت عن البرلمان الأوروبي لأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر”.

في حين شدد رئيس مجلس الأمة اللهجة حيث قال:” إن الدول الغربية هي من تحتاج الجزائر وليس العكس”.

رمزي أحمد توميات

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