قوجيل: قمة الجزائر لقاء جامع لتوحيد الصفوف العربية

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن قمة الجزائر لقاء جامع للم الشمل وتوحيد الصفوف، خاصة أنه ينعقد في ظروف دولية استثنائية تتطلب مزيدا من التنسيق والتضامن.

وأفاد قوجيل في حوار مع وكالة الأنباء القطرية، أن:” الجزائر تسعى لأن تكون القمة العربية في الجزائر انطلاقة عربية جديدة”، مؤكدا على ضرورة البحث عن البدائل المناسبة للدول والشعوب العربية، في خضم هذه التحولات العالمية المتسارعة، والاستقطاب الحاد الذي يحاول فرض حلول ضيقة.

أما بخصوص تنامي وتطور العلاقات القطرية الجزائرية، قال ذات المتحدث، أن:” قطر والجزائر تجمعهما أواصر وروابط وشيجة على جميع المستويات وهذا واقع نلمسه وليس مجرد شعارات، فالشعبان يستشعران هذا القرب، وقيادتا البلدين تعملان بانسجام على ترقية هذه العلاقات إلى مستويات أفضل”.

وتابع رئيس مجلس الأمة قائلا :” أن الجزائر وقطر تتفقان حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتشتركان في تبني قيم السلم والمصالحة والحوار”، مبرزا أن ترقية العلاقات القطرية الجزائرية ستتجسد أكثر من خلال الشراكة الاستثمارية التي ازدهرت مع الانفتاح الذي تشهده الجزائر الجديدة، والمناخ المشجع الذي هيأته المنظومة التشريعية، آخر قانون الاستثمار.

وأردف قوجيل بالقول: “نفتخر بكون دولة قطر من أهم المستثمرين في الجزائر، ولا يزال لدينا الكثير لنقوم به معا دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا وحتى رياضيا”.

ليديا كبيش

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