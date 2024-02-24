قوجيل: “ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات كرست السيادة الوطنية بروح نوفمبرية تُعزز اليوم استقلالية القرار السياسي والإقتصادي”

24 فبراير، 2024

قام رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، اليوم، بنشر منشور، على منصة (إكس)، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، الموافق لــ 24 فيفري.

و قال صالح قوجيل، “في ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات أقف إجلالا أمام بطولات عمالنا، وأعتز بالقرارات التي حطمت قيد التبعية الاقتصادية وكرست السيادة الوطنية، بروح نوفمبرية تُعزز اليوم استقلالية القرار السياسي والإقتصادي بقرارات قائمة على اقتصاد متنوع في جزائر جديدة وسيدة”.

 

شرف الدين عبد النور

24 فبراير، 2024

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