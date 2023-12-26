قوجيل: خطاب رئيس الجمهورية مكتمل ونجدد دعمنا الكامل له

قال اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل :”ان خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكتمل شمل جميع الميادين والمجالات”.

وأضاف قوجيل بالقول “لأول مرة يدلي رئيس للجمهورية بخطاب للأمة أمام البرلمان بغرفتيه” مثمنا عاليا، الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

في حين ثمن ذات المتحدث، جملة الإجراءات المتخذة لفائدة تطوير الأداء الاقتصادي مردفا بالقول: “نقدر الخطوات التي قام بها الرئيس للوصول بالجزائر إلى بر الأمان. ونجدد دعمنا الكامل له”.

رمزي أحمد توميات

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