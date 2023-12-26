قوجيل: خطاب رئيس الجمهورية مكتمل ونجدد دعمنا الكامل له

26 ديسمبر، 2023

قال اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل :”ان خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكتمل شمل جميع الميادين والمجالات”.

وأضاف قوجيل بالقول “لأول مرة يدلي رئيس للجمهورية بخطاب للأمة أمام البرلمان بغرفتيه” مثمنا عاليا، الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

في حين ثمن ذات المتحدث، جملة الإجراءات المتخذة لفائدة تطوير الأداء الاقتصادي مردفا بالقول: “نقدر الخطوات التي قام بها الرئيس للوصول بالجزائر إلى بر الأمان. ونجدد دعمنا الكامل له”.

رمزي أحمد توميات

26 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

تسجيل 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

12 مارس، 2022

اختتام فعاليات دورة الألعاب العربية الـ15 وسط انفراد جزائري بصدارة جدول الترتيب

16 يوليو، 2023
حادث مرور يودي بحياة أربعة أشخاص بسعيدة

حادث مرور يودي بحياة أربعة أشخاص بسعيدة

31 مايو، 2023

بوقادوم يشارك  في الاجتماع الأول للجنة العليا للاتحاد الإفريقي

10 يونيو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: