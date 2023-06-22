قوجيل: بقايا الإستعمار الفرنسي وصلت لحد التعليق على النشيد الوطني

22 يونيو، 2023

قال اليوم الخميس رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن الجزائر رفعت رأسها وكلمة الجزائر تبقى دائما مرفوعة.

وأكد قوجيل خلال كلمة له على هامش التصويت على قانوني التقاعد وقائمة الأعياد الرسمية، إلى أن الكثير لم يفهموا أننا نفرق بين الشعب الفرنسي والإستعمار الفرنسي.

واضاف ذات المتحدث بالقول :”كما رأينا ردة فعل الإستعمار الفرنسي القديم أو الجديد أو المتجددة”، مبرزا أن الإستعمار الفرنسي ذاته إستعمر الشعب الفرنسي.

كما شدد رئيس المجلس على أن بقايا الإستعمار الفرنسي مازالت موجودة ووصلت لحد التعليق على النشيد الوطني. لأن الإستعمار الفرنسي للجزائر كان إستعمار إبادة

رمزي أحمد توميات

22 يونيو، 2023

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