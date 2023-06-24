قوجيل: المجلس الأعلى للشباب منبر لإعلاء مجد الجزائر الجديدة

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ان المجلس الأعلى للشباب يعتبر منبرا يساهم من خلاله الشباب في بناء وإعلاء مجد الجزائر الجديدة.

وجاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها قوجيل لرئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، مبرزا أن المجلس وليد الإصلاحات الحكيمة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وشدد رئيس مجلس الأمة على ضرورة منح الفرصة للمجلس الأعلى للشباب عبر تمكينه وتحقيق طموحاته وتأطير مبادراته وتعزيز مشاركته في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعي

رمزي أحمد توميات

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