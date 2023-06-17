قوجيل: الرئيس تبون حجز مكانة مرموقة للجزائر في المشهد الجيوسياسي العالمي

هنأ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على النجاح الكبير الذي كلل زيارة الدولة التي أداها إلى فدرالية روسيا.

واكد قوجيل في رسالة تمنئة بعب بها الى الرئيس تبون أنه تابع زيارة الدولة الناجحة التي قادت رئيس الجمهورية إلى فيدرالية روسيا والمخرجات التي تمخضت عنها التي جسدت قوة وعراقة العلاقات الثنائية المميزة الجزائرية الروسية وتلك المرجوة في المديين المتوسط والبعيد.

وأبرز ذات المتحدث أن مقاربات الرئيس تبون المعلن عنها في منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي الدولي، ومطالباته بتجسيد مقاربة تشاركية وتضامنية لمواجهة التحديات التي يعرفها العالم، تأخذ في الحسبان مصالح الجميع وعلى رأسها الدول الفقيرة

وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس الأمة: “هي تجسيد لرزانة وعقلانية السياسة الخارجية الجزائرية التي تنبذ الهيمنة والقطبية والمصلحة المنفردة، وترافع من أجل التوازن والعدالة”.

وأوضح نفس المسؤول أن الجزائر تؤكد أنها دولة ذات سيادة لا تقبل المساومة في قراراتها السياسية، علاوة على أنها تؤكد وضع نفسها على مسافة واحدة من الصراعات والنزاعات لتظل موئلا مفضلا وموثوقا ومرحباً به حين المبادرة لحلحلتها.

وأضاف قوجيل بالقول: “لقد كنتم من ذوي العزم من الرجال والنساء الذين حملوا راية الشهداء والمثل النوفمبرية الخالدة خفاقة بين الأمم وأنتم تعلنون بالقول نحن أحرار وسنبقى أحرارا في قراراتنا وتصرفاتنا، فبعثتم بذلك مواقف سياسية قوية تكرس استقلالية وسيادة القرار الوطني سياسيا واقتصاديا وعدم خضوعه لإملاءات أي كان”.

كما أبرز ذات المتحدث أن الرئيس تبون يمضي قدما وفق خطوات دقيقة وسلسة نحو حجز مكانة مرموقة لبلادنا في المشهد الجيوسياسي العالمي، بما يتلاءم مع عراقة تاريخنا ونبل قيمنا وأهمية مقدراتنا.

وأردف رئيس المجلس بالقول: “هو ما سيزيد من مكانتها ضمن الشعوب والأمم مرفوعة الرأس شامخة، سيّدة قرارها، غير منصاعة إلاّ لمبادئها الثورية النوفمبرية ولمصالحها تنسج علاقاتها مع الدول التي تقدّرها، عصيّة على من يكنّ العداء لها، فأضحت جبلاً راسياً وصوتاً جهورياً في المحافل كافة جزائر يعود فيها نوفمبر في أكبر تجلياته عنوانا للاستقلالية في القرار ورمزا للتضحية والوطنية”.

رمزي أحمد توميات

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