قال اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل:” أن الجزائر حاليا تمضي في الطريق الصحيح”، داعيا الجميع للتجند والحفاظ على الوحدة الوطنية لتفعيل الاستقلال السياسي وتدعيمه بالاستقلال الاقتصادي.

وأشاد قوجيل، لدى إلقائه لكلمة خلال جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية، بجهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، موضحا بالقول :”أن الفضل يعود له في عديد المنجزات، آخرها نجاح الألعاب المتوسطية، رغم أن الكثير من الأطراف كانوا ينتظرون ألا تنظم في الجزائر”.

وأضاف ذات المتحدث أن الخريطة المسطرة من طرف رئيس الجمهورية من خلال الدستور الجديد تعطي المفهوم الحقيقي لممارسة الديمقراطية في الجزائر، مبرزا بالقول:”لأن لكل بلد خياراته بحسب خصوصياته..نحن في الطريق الصحيح”.

كما أكد رئيس مجلس الأمة، أن رئيس الجمهورية راهن على مد يده للجميع، واعتمد ذلك منذ جلسة تنصيبه، لافتا إلى أن ترشحه للرئاسيات كمترشح حر يعطيه الأفضلية في التحاور مع جميع الأحزاب والأطراف.

وحدد نفس المسؤول دور المرحلة الحالية في الحفاظ على الاستقلال وتدعيم الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي، مضيفا بالقول :”وهو ما سيسعى قانون الاستثمار الجديد لتجسيده لتحقيق اقتصاد مستقل يبعدنا عن أي ضغوطات في هذا المجال، خاصة مع النقطة الإيجابية الحالية المتمثلة في عدم تسجيل مديونية على عاتق الدولة الجزائرية”.

وفي سياق آخر، كشف قوجيل، أن الدورة البرلمانية المقبلة ستعرف مراجعة قانون الجماعات المحلية، وهو ما سيكون له دور كبير في استكمال مرحلة البناء ، حيث سيعيد للبلدية دورها الأساسي بصفتها الخلية الأساسية والأقرب للمواطن.

رمزي أحمد توميات

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