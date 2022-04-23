كشفت وزارة الدفاع الصحراوي، أن وحدات جيش التحرير الشعبي استهدفت العديد من مواقع جنود الاحتلال المغربي وتخندقاته خلال الأيام الماضية بقطاع المحبس وبمناطق ام لكطى الشيظمية روس السبطي امحيبس التدريب اكرارة الفرسيك سبخة تنوشاد ولعران اكويرة ولد ابلال.

وحسب حصيلة الوزارة، فقد استهدفت وحدات الجيش الصحراوي خلال الاسبوع الماضي مناطق فدرة التمات احريشة ديرت وسدرة تركانت اكصيبي النخلة وبن زكة ولمكيتب قطاع حوزة

كما هاجمت مفارز أخرى من قوات البوليساريو تخندقات قوات العدو المغربي بقطاعات الفرسية والكلتة واتويزكي وبمناطق اكرارة لحديد واكرارة الشديدة والجبيلات البيظ ولمسامير واكرارة العربي واكصيبة الشهداء

وتتوالى هجمات، جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

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