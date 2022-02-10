قوات البوليساريو تنفذ هجومات ضد تخندقات جنود الاحتلال بقطاعي حوزة والمحبس

10 فبراير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 455 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذوا أمس الأربعاء، هجومات جديدة ضد تواجدات جنود الاحتلال المغربي بقطاعي حوزة والمحبس.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجومات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمناطق لكصيبي لملس قطاع حوزة وأم لكطة وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد قصفت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، مواقع القوات المغربية الغازية بقطاعي الفرسية والمحبس وبمناطق أكرارة الشديدة وأكرارة لحديد وأكرارة الفرسيك وأودي الظمران ولعكد وأودي أم أركبة.

رمزي أحمد توميات

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