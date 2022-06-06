أفاد البلاغ العسكري رقم 551 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، فإن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت يوم الأحد، هجومات جديدة ضد جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ العسكري، فقد استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تمركزات قوات الاحتلال بمناطق العرية، أعكد أركان، تنوشاد ومقر قيادة فيلق العدو الخامس والستين بمنطقة لعكد بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجوماتها، أول أمس السبت ضد القوات المغربية الغازية بقطاعات البكاري، حوزة، المحبس وبمناطق أم الدكن، أربيب الكاعة، روس لكطيطيرة، تركانت، فدرة التمات، فدرة العش، فدرة لغراب، ديرت، روس السبطي والشيطمية.

رمزي أحمد توميات

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