أفاد البلاغ العسكري رقم 533 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت يوم الأحد، هجومات جديدة ضد جنود الاحتلال بقطاعي المحبس وحوزة.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت تخندقات قوات العدو بمنطقة روس السبطي ومقر قيادة فيلق الاحتلال الخامس والستين بمنطقة لعكد، وتمركزات قوات العدو بمنطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس.

كما تم قصف تخندقات قوات الاحتلال بمناطق أكرارة الفرسيك، أكصيب النخلة وأكصيب أمشغب ولكصيبي لملس بقطاع حوزة، يضيف ذات البلاغ.

وتتواصل أقصاف وهجومات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي منذ الثالث عشر نوفمبر 2020 ،مكبدة العدو المغربي خسائر في الأرواح والمعدات.

رمزي أحمد توميات

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