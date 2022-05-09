قوات البوليساريو تنفذ هجومات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال بقطاع المحبس

9 مايو، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 528 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مفارز جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت اليوم الأحد، هجومات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات جيش التحرير الشعبي، استهدفت قوات الاحتلال المغربي بمناطق أسطيلة ولد بوكرين وشمال وجنوب كلب النص بقطاع أوسرد.

وكانت مفارز متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد ركزت هجوماتها أول أمس السبت ضد القوات المغربية الغازية بقطاع حوزة وبمناطق فدرة العش وفدرة لغراب.

رمزي أحمد توميات

9 مايو، 2022

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