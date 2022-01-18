أفاد البلاغ العسكري رقم 431 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفوا مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية.

وحسب نص البلاغ فإن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت يوم الاثنين تمركزات قوات الاحتلال بمنطقتي أكرارة الشديدة وأكرارة لحديد بقطاع الفرسية.

وكانت مفارز من جيش التحرير الشعبي، قد نفذت أول أمس الأحد هجومات مركزة ضد جنود الاحتلال بقطاعات حوزة، المحبس وأوسرد وبمناطق فدرة المرس، أميطير لمخينزة، أكرارة الفرسيك وكلب النص، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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